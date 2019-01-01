الرابطة الجزائرية تزيد من متاعب شباب قسنطينة قبل مواجهة الترجي

الفريق الجزائري يُواجه صعوبات جمة قبل مواجهة نظيره التونسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زادت الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم من متاعب فريق شباب قسنطينة الجزائري قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.

كان النادي الجزائري قد طلب تأجيل مباراته أمام وفاق سطيف في الجولة الـ25 للدوري الجزائري ليتسنى له التحضير بشكل أفضل لمواجهة الفريق التونسي، لكن الرابطة رفضت طلبه وثبتت الموعد المحدد سابقًا للمباراة.

وأعلن الموقع الرسمي للرابطة جدول مباريات الأسبوع الـ25 وتضمن إقامة مواجهة شباب قسنطينة أمام وفاق سطيف على ملعب الشهيد حملاوي يوم الثلاثاء القادم، إذ ستنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

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وتُقام مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الجزائري والتونسي يوم 6 إبريل القادم، مما يعني أن شباب قسنطينة لن يحصل سوى على 3 أيام للاستعداد لمواجهة الترجي.

يُذكر أن مباراة الإياب بين الطرفين ستُلعب يوم السبت 13 أبريل المقبل على ملعب رادس.