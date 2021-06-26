الأهلي ضد الترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إطار مباريات الإياب من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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الأهلي 1 × 0 الترجي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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61' جوووووووووووووووووووووووول هدف ثالث للأهلي بأقدام حسين الشحات يحتسبه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، وعدم وجود تسلل بعد كرة أفشة الطويلة والتي استلمها الشحات ولعبها من فوق الحارس في المرمى.

56' جوووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق محمد شريف، بعد تمريرة سحرية من أفشة بين دفاع الترجي، استغلها شريف وسدد الكرة من لمسة واحدة في شباك الضيوف.

51' مرور أكثر من ست دقائق على انطلاق الشوط الثاني، ولازال الأهلي متقدمًا بهدف دون رد.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

45' ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

42' محاولات على استحياء من لاعبي الترجي للعودة إلى أجواء المباراة وتسجيل هدف يحافظ على حظوظهم في التأهل.

37' جوووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق علي معلول، الذي سدد الكرة بقوة في منتصف المرمى.

36' الحكم يحتسب ركلة جزاء للأهلي، بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود التحام بين طاهر محمد طاهر وإلياس شتي، وحصول الأخير على بطاقة حمراء.

27' أووووووه فرصة خطيرة للترجي تسديدة قوية من بلغيث من خارج منطقة الجزاء، ولكن الشناوي يتصدى لها بثبات ويحولها إلى ركنية.

25' انحصار اللعب في وسط الملعب، دون خطورة حقيقية على أي من المرميين.

19' فرصة خطيرة للترجي عن طريق حمدو الهوني، ولكن بدر بانون يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة إلى ركنية.

15' ربع ساعة مرت من المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

9' توقف المباراة المباراة لعلاج الثنائي بن رمضان وعمرو السولية.

5' بداية قوية من الفريق التونسي، ولكن دون أي خطورة على مرمى الأهلي حتى الآن.

انطلاق صافرة الحكم وبداية المباراة.

تشكيل الترجي:

التشكيل| 4-3-3

معز بن شريفية

إلياس شتي – خليل شمام – عبد القادر بدران – حمدي النقاز.

فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بلغيث – محمد علي بن رمضان

الهجوم: حمدو الهوني – أنيس البدري – ويليام توجوي

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق

حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج

محمد مجدي أفشة – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

🗒| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري الأبطال 🦅💪🔥



🔴 | #افريقيا_يا_أهلي

⚫️| #CHM9IONS pic.twitter.com/i0y44WWrSr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 26, 2021

بينما يحاول الترجي قلب الطواةل والوصول إلى النهائي مجددًا بعد تحقيق اللعب في عامين على التوالي 2018، 2019.

ويسعى المارد الأحمر، للفوز بالمباراة أو التعادل لضمان الوصول إلى النهائي المرتقب في الشهر القادم، ومحاولة تحقيق البطولة الثانية على التوالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز المارد الأحمر في الأسبوع الماضي بهدف دون رد سجله محمد شريف، في ملعب رادس بتونس.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي والترجي التونسي في إطار مباريات إياب لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.