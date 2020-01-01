سيرينو يُعلن موقفه من اللعب للأهلي

الهدف الأهم للفريق القاهري

شجع الأوروجواياني جاستون سيرينو الأهلي المصري للسعي بقوة نحو ضمه من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، إذ أكد رغبته ارتداء القميص الأحمر.

صاحب الـ29 عامًا يُعد الهدف الأهم والأكبر لدى بطل القرن في أفريقيا خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، خاصة بعد تعاقده مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز.

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الأهلي حاول التعاقد مع سيرينو ودخل في مفاوضات جادة مع ناديه، لكن التفاصيل المالية حالت دون التوصل لاتفاق.

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موقع سوكر لادوما سأل اللاعب حول رغبته وموقفه من اللعب للأهلي، فأجاب "أنا أريد الرحيل، لكن الأمر لا يعتمد علي، القرار يعود لإدارة صن داونز لقبول العرض".

سيرينو كان قد ارتبط بالأهلي خلال الصيف الماضي لكنه في النهاية جدد عقده في يونيو الماضي مع صن داونز حتى عام 2025، لكن انتقال مدربه موسيماني لتدريب الأهلي جعله كما يبدو يُغير من حساباته ويرغب باللحاق به والعمل معه مجددًا.