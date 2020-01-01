بيان صادم من صن داونز حول مفاوضاته مع الأهلي بشأن سيرينو

اللاعب الأوروجواياني سبق وأعلن رغبته ارتداء القميص الأحمر

أصدر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بيانًا صادمًا حول مفاوضاته مع الأهلي المصري بشأن انتقال لاعبه الأوروجواياني جاستون سيرينو إلى بطل أفريقيا.

صاحب الـ29 عامًا كان ومازال الهدف الأهم والأكبر لدى بطل القرن في أفريقيا خلال سوق الانتقالات، خاصة بعد تعاقده مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز.

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الأهلي حاول التعاقد مع سيرينو خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي ودخل في مفاوضات جادة مع ناديه، لكن التفاصيل المالية حالت دون التوصل لاتفاق، ولم يتراجع النادي وجدد المفاوضات مؤخرًا أملًا في نجاحه تلك المرة وقيد اللاعب في قائمتيه المحلية والقارية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفيما تحدثت المصادر الصحفية خلال الأيام الأخيرة عن قُرب إتمام الصفقة، خاصة بعد إرسال الأهلي عرضًا رسميًا بقيمة 2.5 مليون دولار، فاجأ صن داونز الجميع اليوم الإثنين وأصدر بيانًا أعلن به توقف المفاوضات تمامًا.

موقف النادي يأتي بالطبع ضد رغبة اللاعب الذي سبق وقال عن محاولات الأهلي لضمه "أنا أريد الرحيل، لكن الأمر لا يعتمد علي، القرار يعود لإدارة صن داونز لقبول العرض".

صن داونز أوضح أن سبب إنهاء المفاوضات مع النادي هو الاختلاف الكبير في العرض والطلب حول سعر سيرينو، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة بين الناديين والرئيسين لن تتأثر بتلك النهاية للمفاوضات حول سيرينو.