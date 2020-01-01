موسيماني: نستطيع الوصول لمرمى الأهلي، لكن هل سيُسجلون هم في جنوب أفريقيا؟

مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت القادم

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ثقته في قدرة فريقه التسجيل ضد الأهلي المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم، لكنه تساءل عن قدرة الفريق الأحمر الوصول لمرمى فريقه.

الأهلي كان قد حسم لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي لصالحه بهدفين دون رد، أحرزهما علي معلول خلال الشوط الثاني من المباراة التي حضرها ما يقرب من 30 ألف مشجع.

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موسيماني أجرى حوارًا مع صحيفة إندبيندينت الجنوب أفريقية قال خلاله عن اللقاء القادم وخاصة قدرتهم الوصول لمرمى محمد الشناوي "رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كان سيُجيب بـ "نعم" إن سألته حول قدرة فريقه تسجيل هدفين على ملعبه ضدنا، وهذا طبيعي، لأن جماهير الأهلي لن تكون سعيدة إن قال عكس هذا".

"الأمر لا يختلف بالنسبة لي، سأفقد وظيفتي إن قلت أننا لا نستطيع تسجيل هدفين ضد الأهلي، وأنا أريد الحفاظ على وظيفتي. سأقول أننا قادرون على التسجيل، الموسم الماضي كنا بحاجة بهدف ضد الوداد ولم نُسجل. أحيانًا نُسجل 3 أهداف وأحيانًا أكثر. نستطيع إحراز هدفين، لكن هل يستطيع الأهلي إحراز هدف هنا؟ لا أعلم".