الأهلي يُعلن جاهزية جميع لاعبيه لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت القادم

أعلن الأهلي المصري جاهزية جميع لاعبيه وعلى رأسهم التونسي علي معلول لمواجهة صن داونز في بريتوريا يوم السبت القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الأهلي كان قد حسم لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي لصالحه بهدفين دون رد، أحرزهما علي معلول خلال الشوط الثاني من المباراة التي حضرها ما يقرب من 30 ألف مشجع.

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الموقع الرسمي للنادي الأهلي أوضح أن الجهاز الطبي أكد عدم معاناة أي لاعب سافر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا من أي إصابات قد تُبعده عن اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الجهاز الطبي أكد جاهزية جميع اللاعبين ومشاركتهم في التدريبات بشكل طبيعي باستثناء علي معلول الذي عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من أي إصابات.

وكشف الجهاز الطبي للنادي أن بعض اللاعبين تعرضوا لكدمات بسيطة خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز يوم السبت الماضي في القاهرة لكنهم تعافوا منها تمامًا وشاركوا بشكل طبيعي في تدريبات الأهلي في جنوب أفريقيا خلال اليومين الماضيين.

الأهلي سيخوض لقاء الإياب عند الثالثة بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا من ظهر السبت القادم على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.