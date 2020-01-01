الأهلي وصان داونز: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 صان داونز

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هذا إلى جانب الهزيمة التي تلقتها كتيبة رينيه فايلر في كأس السوبر المصري على يد الزمالك بركلات الترجيح، مما يُزيد من حجم الضغوطات الموضوعة على كاهل الأهلي قبل مواجهة كتيبة موسيماني.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا كبيرًا بالنسبة للمارد الأحمر بعد الهزيمة المذلة والأكبر في تاريخ النادي في الموسم الماضي بنفس الدور على يد النادي الجنوب إفريقي بخمسة أهداف نظيفة في الذهاب ببريتوريا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يستقبل استاد القاهرة لقاءً ناريًا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الأهلي مع ضيفه ماميلودي صان داونز ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./