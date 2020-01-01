هل فاوض فايلر للرحيل إلى بيراميدز؟ إكرامي غاضبًا: وصلنا لهذه المرحلة المؤسفة؟

أوضح شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، حقيقة ما تردد عن دخوله في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر، للرحيل وتولي المسؤولية الفني لنادي بيراميدز، معربًا عن أسفه من الوصول لمثل هذه المرحلة.

بعض التقارير الصحفية كانت قد ربطت بين قرار مجلس القلعة الحمراء بإنهاء علاقة الحارس بالنادي قبل نهاية الموسم الجاري، وبين علمهم بمفاوضاته مع فايلر.

وقال إكرامي، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "ليس لدي أي رد، هذا السؤال مؤسف، من المؤسف أن نصل إلى هذه المرحلة، عيب أن يقال بعد هذا العمر الطويل هذا الكلام، أهدروا كل التاريخ في ظنون، إذا كان الوضع كذلك فاسألوا فايلر".

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وأضاف: "لم يحدث مطلقًا هذا، من يجرؤ من الأساس أن يطلب مني أن أفعل هذا، وبحكم تعاملي مع مسؤولي بيراميدز فهم محترفون ومحترمون، ولا يتعاملون بهذه الطريقة".

يذكر أن إكرامي كان قد أعلن في يناير الماضي الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، نظرًا لعدم مفاوضاتهم له للتجديد، وهو القرار الذي أيدته لجنة التخطيط في اجتماعها مع الحارس بعد ذلك.