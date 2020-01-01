سيد عبد الحفيظ: لم أكن أقصد الإساءة للاتحاد السكندري

مدير الكرة بالنادي الأهلي يفسر تصريحاته

فسر سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة ناديه، أمس الإثنين، والتي أغضبت جمهور الاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه لم يكن قاصدًا الأخير بكلامه.

مدير الكرة بالقلعة الحمراء كان قد تعجب من موقف بعض الأندية التي تطالب بإلغاء دوري كرة القدم، في الوقت الذي تعارض إلغاء موسم كرة السلة واليد، كون موقفهم في المنافستين أفضل مما هي عليه بكرة القدم، مما فسره البعض أن عبد الحفيظ يشير إل النادي السكندري.

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وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "أقدر واحترم الاتحاد السكندري ومجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي، وعلاقة الأهلي والاتحاد لا تقل أي مزايدة أو قسمة على اثنين، لأنها علاقة تاريخية ووطيدة سواء عل مستو المسؤولين أو الجماهير".

وأضاف: "محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، أيضًا تربطه علاقة حب وود مع الإسكندرية ونادي الاتحاد وقياداته، وكان حريصًا على تلبية الدعوة للمشاركة في احتفاله بالمئوية في وقت سابق، انطلاقًا من تقديره الشديد للنادي ورموزه وجماهيره العريقة، التي نعتز بها".

مدير الكرة بالقلعة الحمراء اختتم: "ما جاء على لساني في قناة الأهلي لم يكن مقصودًا به نادي الاتحاد السكندري على الإطلاق، فأنا اعتز بالعلاقات القوية التي تجمع الناديين على كافة الأصعدة".

يذكر أن حتى الآن لم تحدد اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مصير الموسم سواء بالإلغاء أو الاستئناف، بعدما كان قد توقف في مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يأتي زعيم الثغر في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.