فيديو | وائل جمعة: الأهلي لم يظلم عاشور وعليه أن ينتظر تكريمه من الجماهير

حسام عاشور كتب النهاية الأسوأ له بالقلعة الحمراء

يرى وائل جمعة؛ مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن حسام عاشور؛ لاعب وسط الشياطين الحمر، لم يتعرض للظلم بشأن موقف مجلس الإدارة معه، موضحًا أن القلعة الحمراء معروف طريقة تعاملها مع اللاعبين.

مجلس القلعة الحمراء كان قد أخطر اللاعب بعدم الحاجة لخدماته في نهاية الموسم الجاري، بناءً على تعليمات السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، حيث تم وعده بعدة امتيازات حال قرر الاعتزال وعدم ارتداء قميص أي نادٍ خر.

لكن دخل عاشور في أزمة مع مجلس الإدارة بعدما خرج منتقدًا طريقة التعامل معه، ومشيدًا بتركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، ليقرر الأهلي الاستغناء عنه وسحب عرض الامتيازات الذي عُرض عليه.

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وقال جمعة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "الأهلي لم يظلم عاشور، بل كرمه بشكل يليق بتاريخه مع النادي، لكن لاعب الكرة ليس موظفًا، الأهلي تاريخه معروف وطريقة تعامله مع اللاعبين معروفة".

وأضاف: "لاعب الكرة ليس موظفًا كي يكرم، بل يحصل على تكريمه من الجمهور والمدرجات ومن النادي عن طريق الاحتفاظ بتاريخه فقط لا غير".

يذكر أن عاشور أعلن مؤخرًا تراجعه عن الاعتزال، مؤكدًا امتلاكه عدة عروض بالدوري البرتغالي والسعودي أيضًا.