فيديو | وائل جمعة: الأهلي لم يظلم عاشور وعليه أن ينتظر تكريمه من الجماهير
يرى وائل جمعة؛ مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن حسام عاشور؛ لاعب وسط الشياطين الحمر، لم يتعرض للظلم بشأن موقف مجلس الإدارة معه، موضحًا أن القلعة الحمراء معروف طريقة تعاملها مع اللاعبين.
مجلس القلعة الحمراء كان قد أخطر اللاعب بعدم الحاجة لخدماته في نهاية الموسم الجاري، بناءً على تعليمات السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، حيث تم وعده بعدة امتيازات حال قرر الاعتزال وعدم ارتداء قميص أي نادٍ خر.
لكن دخل عاشور في أزمة مع مجلس الإدارة بعدما خرج منتقدًا طريقة التعامل معه، ومشيدًا بتركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، ليقرر الأهلي الاستغناء عنه وسحب عرض الامتيازات الذي عُرض عليه.
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وقال جمعة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "الأهلي لم يظلم عاشور، بل كرمه بشكل يليق بتاريخه مع النادي، لكن لاعب الكرة ليس موظفًا، الأهلي تاريخه معروف وطريقة تعامله مع اللاعبين معروفة".
وأضاف: "لاعب الكرة ليس موظفًا كي يكرم، بل يحصل على تكريمه من الجمهور والمدرجات ومن النادي عن طريق الاحتفاظ بتاريخه فقط لا غير".
#الدوري_المصري ⚽— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2020
وائل جمعة: الأهلي 🦅 لم يظلم حسام عاشور الأهلي كرّمه بشكل يليق بتاريخه@WaelGomaa | @Mohammad_Kidan | @AlAhly#Allo_beIN pic.twitter.com/9Csb76NLT8
يذكر أن عاشور أعلن مؤخرًا تراجعه عن الاعتزال، مؤكدًا امتلاكه عدة عروض بالدوري البرتغالي والسعودي أيضًا.