الأهلي ردًا على تركي آل الشيخ: لا نقبل استقالات من رؤساء الشرف

الأهلي يرد على بيان تركي آل الشيخ

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا رافضًا بها استقالة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية ، من رئاسة النادي الشرفية الذي قدمها من أكثر من عام.

وكان آل الشيخ أصدر بيان أمس يؤكد خلاله أنه قدم استقالته منذ فترة ولم يرد مجلس إدارة الفريق بالموافقة على الاستقالة أو برفضها.

وجاء بيان النادي على النحو التالي: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه".

وأضاف: "تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة".

وتابع البيان: "النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته".

وتابع البيان: "لقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".