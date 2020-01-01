الشحات: موسيماني هددني بالقتل وهذه كواليس إهداري للفرصة السهلة بالنهائي الإفريقي

لاعب الأهلي: فايلر تغير كثيرًا بعد فترة التوقف

كشف حسين الشحات؛ لاعب الأهلي المصري، كواليس إهداره للفرصة السهلة أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه فوجئ بخروجها خارج الملعب.

المارد الأحمر توج بطلًا للقارة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تغلب على الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في 27 من نوفمبر الماضي.

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وقال الشحات، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، بدايةً حول الفارق بين المدير الفني السابق السويسري رينيه فايلر، والحالي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني: "شعرت بالراحة في بداية فترة فايلر، والجميع كان يلعب بأريحية، كنا نفوز بسهولة، لكن بعد فترة توقف كورونا تغير كثيرًا، ولا نعلم السبب، حتى طريقة اللعب تغيرت، في المران إذا ارتفعت الكرة عن الأرض كان ينفعل ويحتسب خطأ، لكن بقدوم موسيماني قال لنا جئت لحصد لقب إفريقيا وصنع الفارق معنا".

وأضاف: "في لقاء الذهاب بالمغرب أمام الوداد قال لنا موسيماني لا أريد التعادل، أريد الفوز فقط، لعبنا براحة لعدم وجود الجمهور، هذا أثر على الوداد كثيرًا".

الشحات تابع: "بعد أن أهدرت فرصة في الوداد قال لي هذا الأمر عادي، وستسجل بالمباراة المقبلة، لكن بعد هدفي قال لي الهدف رائع، لكن لو كنت أهدرته، كنت سأقتلك".

وعن كواليس مشاجرته مع مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، عقب نهائي دوري الأبطال، أوضح: "ما حدث سوء تفاهم قبل المباراة بيننا، وبعد المباراة قلت لقد فزنا، فقمنا بضرب بعضنا، لكن تدخل جنش وشيكابالا وحازم إمام لفض الاشتباك، وبعدها تواصلت مع مصطفى عن طريق شخص آخر وتصالحنا".

وبشأن الفرصة السهلة التي أهدرها بالنهائي: "توقعت أن يسدد علي معلول في المرمى كما فعل خلال مواجهة صن داونز، لكنني فوجئت أنه مرر الكرة لي، فكان تفكيري أن أسددها في أبعد نقطة بالمرمى كي لا يلحق بها أبو جبل أو محمود علاء، لكنها اصطدمت بالقائم، وكان الطبيعي أن تصطدم بعدها في محمود علاء وتدخل الشباك، لكنني فوجئت بخروجها خارج الملعب".

بسؤاله عن موقفه حال تعاقد الأهلي مع أحمد سيد "زيزو"؛ لاعب الزمالك، علق: "زيزو لاعب كبير وله كل الاحترام، وحال تعاقد الأهلي معه سأكون أول من يستقبله، والمنافسة بيننا في الملعب".