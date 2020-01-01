الأهلي يرد على حسام عاشور في بيان رسمي ويكشف كواليس اجتماعه بلجنة التخطيط

توتر العلاقة بين حسام عاشور والأهلي

أصدر الأهلي بيانًا رسميًا بشأن مصير حسام عاشور قائد الفريق بعد الاجتماع معه مؤخرًا حسب ما قررته إدارة النادي.

وقال حسام عاشور قائد الأهلي في تصريحات صحفية إنه مصدوم من طريقة التعامل في اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي بمطالبته بالاعتزال أوالبحث عن عرض.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي :

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"لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع".

وأضاف البيان: "جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور، للتأكيد على تقدير الجميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدًا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.

وأكمل: "وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي، وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.. فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.. كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي".

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وتابع البيان: "في المقابل عبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة، ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب، وهي رغبة لا يستطيع أحد أن يصادر عليها، وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقتا كافيا للتفكير ثانية، وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع".