الأهلي والتعاون | 24 ساعة فقط .. الفرصة الذهبية لإنقاذ الموسم بـ مورينيو أو استمرار معاناة يايسله!

هل يستطيع الأهلي إنقاذ موسمه واستغلال الفرصة الذهبية التي يمتلكها؟

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أصبح لمسلسل إحباطات المدرب الألماني ماتياس يايسله نهاية لا محالة، ولكن بيد النادي الأهلي أن يكتبها الآن وخلال 24 ساعة فقط، وإلا سيندم حتى نهاية الموسم بإهدار تلك الفرصة الذهبية!

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نعم انتصر الأهلي على التعاون، ولكن تخيل عزيز القارئ أن البرازيلي أندري جيروتو مدافع التعاون أخرج الكرة الطولية التي أرسلها السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي بشكل سليم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي!

المدرب الألماني يايسله انتهت حججه بالفعل، وأصبح لا يمتلك أي فرصة للدفاع عن نفسه وعما يقدمه الفريق من مستوى غير مقنع خلال الموسم الحالي، ولكن لكل شيء نهاية، وقد تتحرك إدارة الأهلي بالفعل من أجل إنهاء هذا الأمر.

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي، عن أنه سيظل متواجدًا في السعودية حتى يوم الأحد، ليفتح الباب أمام الفرق التي تُريد التعاقد معه، سواء الأهلي أو النصر أو غيرهما، وهي الفرصة الذهبية التي يجب ألا تفوق على مسؤولي الراقي.

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فوز الأهلي على التعاون في الجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، هو فوز خادع، لأن الراقي لم يقدم المستوى الذي يجعلنا نقول أنه يستحق هذا الانتصار!

بداية غير موفقة

لم يبدأ المدرب يايسله بالعناصر التي تألقت مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، حيث اعتمد في الجهة اليمنى على علي مجرشي، وفي اليسرى سعد بلعبيد.

ووضع ماتياس الثنائي عبد الله العمار وبسام الحريجي على مقاعد البدلاء، على الرغم أنهما أثبتوا ليايسله والجماهير أنهما الأجدر بالتواجد بصفة أساسية.

وجدنا عدم تفاهم واضح بين مجرشي ورياض محرز في الجبهة اليمنى، وفي الجبهة اليسرى لم يجد النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين الدعم الكافي من بلعبيد، مما أثر سلبيًا على أهم مفاتيح الأهلي الهجومية!

تغييرات متأخرة

امتلك يايسله أيضًا على مقاعد البدلاء عناصر رائعة مثل سميحان النابت وهيثم عسيري بالإضافة إلى فهد الرشيدي، حيث لا تقل هذه الأسماء عن النجوم الأجانب الذين يعتمد عليهم المدرب الألماني.

وبعد مرور شوط كامل بالإضافة إلى الربع الأول من الشوط الثاني، ظهر محرز وماكسيمين والمهاجم فراس البريكان بالإضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو بمستوى باهت، ولم يتحرك ساكنًا يايسله!

حتى وصلنا إلى الدقيقة 74 وبدأ يايسله يتحرك وقام بتغييرات قامت بتنشيط بعض الشيء للجانب الهجومي للنادي الأهلي، وسط ارتباك دفاعي، وتألق من جانب الحارس السنغالي إدوارد ميندي، حيث كان التعاون قريب جدًا من التعادل في اللحظات الأخيرة.

إما مورينيو أو الندم

فرصة التعاقد مع مورينيو خلال الـ24 ساعة القادمة لابد من استغلالها من جانب النادي الأهلي، لأنه إذا لم يتم التعاقد معه، سيتحرك أي فريق آخر في دوري روشن ويتعاقد معه.

هذا بالإضافة إلى ماتياس يايسله حصل على فرصة كاملة للتعرف على لاعبي الأهلي وكل كبيرة وصغيرة تخص الفريق، ولكن يبدو أن الأخطاء ستظل موجودة دون أي تغيير!

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