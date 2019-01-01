جوزيف دي سوزا: الأهلي كبير جدة، وجوليانو وإدواردو هما الأفضل

نجم وسط الأهلي يُجيب على عدة أسئلة من جمهوره

أشاد جوزيف دي سوزا نجم وسط الأهلي بمنافسهم اللدود "الاتحاد" مؤكدًا أنه فريق رائع، لكن مشددًا في نفس الوقت أن فريقه هو كبير جدة.

وفتح اللاعب البرازيلي المجال لمحبيه لطرح الأسئلة عليه عبر حسابه الرسمي في إنستجرام، وإحداها كان عن رأيه بفريق الاتحاد، فأشاد به ووصفه بالرائع لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن الأهلي بات كبير جدة الآن.

مادو والمالكي يغيبان عن تدريب السعودية الأول في أوزباكستان

واختار دي سوزا مواطنيه كارلوس إدواردو نجم الهلال وجوليانو صانع ألعاب النصر كأفضل البرازيليين الناشطين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أكد أن زميله محمد العويس ومواطنه مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد هما أفضل حارسي مرمى في البطولة.

وتنبأ اللاعب البرازيلي بمستقبل مبهر لزميله المدافع عبد الباسط الهندي، لافتًا لأنه سيكون أفضل مدافع في السعودية خلال السنوات القادمة، نظرًا لتمتعه بإمكانيات هائلة.

وعن علاقته باللاعبين والأقرب له، قال صاحب الـ30 عامًا أنه على تواصل دائم مع جميع لاعبي الأهلي، لكن تربطه صداقة قوية مع دجانيني تفاريس ولوكاس ليما وذلك بسبب عامل اللغة.