انتهاء الأزمة رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يحسم ملعب مباراة الأهلي وبيرسبوليس!

بعد أزمة الجوهرة المشعة مع الاتحاد..

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أزمة ملعب استضافة مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسادت أزمة كبرى بين ناديي الأهلي والاتحاد، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان رابطة دوري المحترفين، عن إقامة مباراة الاتحاد والوحدة، في 15 سبتمبر، على ملعب الجوهرة المشعة، قبل يوم واحد من موعد مباراة الأهلي وبيرسبوليس، رغم اعتماد الاتحاد الآسيوي، لملعب الجوهرة، لاستضافة مباريات الراقي في بطولة النخبة.

وتنص لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على ضرورة تسليم ملعب مباراة الفريق المضيف إلى الاتحاد القاري، قبل 48 ساعة من موعد المواجهة، الأمر الذي كاد أن يهدد الأهلي بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار وعقوبات إضافية وفق رؤية لجنة الانضباط والأخلاق.

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وقام الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي بتعديل اسم ملعب مباراة الأهلي وبيرسبوليس، إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ليكشف عن قراره بنقل لقاء الراقي بشكل نهائي، على أن يقام اللقاء في التاسعة مساء الإثنين المُقبل.

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الجدير بالذكر أن ملعب الأمير عبد الله الفيصل سيستضيف مباراة بيرسبوليس فقط، بينما يستمر الأهلي في استضافة مبارياته المُقبلة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث يواجه الشرطة العراقي في 4 نوفمبر، والاستقلال الإيراني في 2 ديسمبر، والغرافة القطري في 17 فبراير 2025.