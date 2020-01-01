المهدي سليمان يكشف كواليس "هدف الأهلي" المثير للجدل ضد بيراميدز

هدف الأهلي ضد بيراميدز مازال يثير الجدل

كشف المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز كواليس هدف الأهلي الثاني ضد فريقه في الجولة قبل الماضية من الدوري المصري ، والذي أثار الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي المصري.

الأهلي نجح في تحقيق فوزه الـ12 على التوالي وبنسبة 100% من مبارياته في الدوري المصري بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام بيراميدز، وقد اعترض لاعبو الأخير كثيرًا وطالبوا بإلغاء الهدف لوجود كرتين في الملعب لحظة تنفيذ الفريق الأحمر للركلة الركنية التي أسفرت عن الهدف.

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ودافع عدد من الحكام عن قرار الحكم إبراهيم نور الدين احتساب الهدف وأيدوه تمامًا، وقد أكدوا أن سرعة إخراج الكرة الثانية بواسطة الحارس نفى حقيقة وجود أي تأثير لها على الهدف.

المهدي سليمان تحدث عن قصة الهدف لقناة أون سبورت قائلًا "الحكم إبراهيم نور الدين احتسب ركلة مرمى فور خروج الكرة من الملعب، وقد طلب مني سرعة اللعب، وأنا أخذت الكرة لألعبها بناءً على إشارته، جميعنا كنا متمركزين حسب قراره بأن الكرة ركلة مرمى".

أضاف "فجأة رأينا إشارة أخرى بأن الكرة ركلة ركنية، ولُعبت الركنية بالفعل. أنا رميت الكرة لخارج الملعب لأننا لم نكن نبحث عن إهدار الوقت، بل كنا نبحث عن الفوز وقد أضعنا فرصة في الدقائق الأخيرة من علي جبر".

"ما حدث غريب جدًا، وقرارات الإيقاف تلك في حق العديد من اللاعبين غير مفهومة أبدًا، نحن نسعى لتحقيق موسم جيد وهذا القرار بالتأكيد له تأثير سلبي علينا".

يُذكر أن الأهلي هزم طلائع الجيش 3-0 في المباراة التالية ليُعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.