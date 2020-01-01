الأهلي وبلاتينوم: مباشر لحظة بلحظة

بلاتينوم 0 × 0 الأهلي

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

5’ تمريرة ثنائية بين على معلول أجاي ومحاولة التوغل من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

3’ انطلاقة من أحمد فتحي من الجهة اليمنى ثم أرسل عرضية فى إتجاه إجايي الذي سددها برأسية مرت اعلى المرمي

1’ الحكم يطق صافرة بداية المباراة

البدلاء / رحماني كوتسانزيرا / ألبيرت إيوند / فرانسيس تيزاي / جيفت امبويتي / رودويل تشينينجتيري / هاجيازو الشداي ديزاير ماجايا

بلاتينوم: يبدأ المدرب هندريك بيتر دي يونج بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من بيتروس ماري / رفايل مودوفيوا / لورانس ملانجا / وليام ستيما / تاوانا شيكوري / بيرفيكت تاتيندا شيكويندي / رينسوم بفاري / كيلفن مادزونجوي / لاست جيسي جوييف ماويتي نسيالا / ستانلي نجالا

البدلاء / ياسر إبراهيم / محمود متولي / علي لطفي / محمد هاني / محمد مجدي أفشة / وليد أزارو / محمود كهربا

الأهلي: يبدأ السويسري رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / علي معلول / رامي ربيعة / أيمن أشرف / أحمد فتحي / أليو ديانج / عمرو السولية / جيرالدو دا كوستا / وليد سليمان / جونيور أجاي / مروان محسن

تشكيل الفريقين:

في المقابل، يتذيل بلاتينوم ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط، ولكن يمكن اعتبار مواجهة الأهلي هي الأمل الأخير لممثل زيمبابوي في البطولة، لذا سيسعى بكل قوته لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة من أجل الحفاظ على أماله في التأهل إلى الدور التالي، ولكن الخسارة ستؤكد مغادرته للبطولة رسميًا ومبكرًا.

يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، حيث تمكن من تعويض الخسارة التي ألمت به في اللقاء الأول أمام النجم الساحلي وتمكن من الفوز على كلا من الهلال وبلاتينوم، ولكن المجموعة معقدة للغاية مع امتلاك البطل السوداني صاحب الترتيب الثالث لنفس العدد من النقاط وهو 6 أيضًا.