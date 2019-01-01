الأهلي وبلاتنيوم: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاهلي ضد بلاتنيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي 0 × 0 بلاتنيوم

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / بيتروس ماري / بيرفيكت تاتيندا شيكويندي / رينسوم بفاري / رحماني كوتسانزيرا / تشارلز سيباندا / جيفت امبويتي / خيلي دوبي

بلاتنيوم: يبدأ المدرب ليزوي سويسوي بطريقة (5/4/1) وتضم كلًا من والاس ماجالين / رفايل مودوفيوا / جيفت بيلو / وليام ستيما / تاوانا شيكوري / ديفون تشافا / كيلفن مادزونجوي / نيفر تيجري / رودويل تشينينجتيري / جوييف ماويتي نسيالا / ألبيرت إيوند

البدلاء / علي لطفي / رامي ربيعة / محمد هاني / محمود متولي / محمد مجدي أفشة / حسام عاشور / حسين الشحات

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / أحمد فتحي / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / وليد سليمان / جونيور أجاي / أحمد الشيخ / وليد أزارو

تشكيل الفريقين:

على الجانب الأخر فريق بلاتينيوم فشل في حصد أى نقطة حتى الآن، فقد خسر في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني ثم خسر مجدداً أمام النجم الساحلي على ملعبه بثلاثية نظيفة، وقد يبدو الخصم صيد سهل ولكن لايمكن الاستهانة أبداً بمباراة في دوري أبطال إفريقيا، ومما يعطي أيضاً للمباراة أهمية خاصة حصول الأهلي على موافقة أمنية بحضور 10ألاف مشجع، حيث سيعطي وجود الجماهير في المدرجات حماس أكبر للفريق وروح أفضل للمباراة ككل.

لدى الأحمر رصيد ثلاث نقاط استطاع الحصول عليها على حساب الهلال السوداني في الجولة الثانية بعد أن تلقى خسارة في الجولة الأولى من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على الملعب الأولمبي برادس، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة والحصول على الثلاث نقاط فبالطبع مباريات أفريقيا لها أهمية خاصة وعلى الرغم من المستوى الرائع الذي يظهر به الأهلي في الوقت الحالي، حيث لم يخسروا إلا مباراة واحدة منذ تولى المدير الفني السويسري رينيه فايلر إدارة الفريق، إلا أن اللقاء سيكون صعب.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد بلاتنيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.