الأهلي يكشف سبب التخلي عن بصاص ويرد على انتقادات الجمهور لدفاعه

المدير التنفيذي يتحدث عن عديد الملفات

أكد أحمد بامعوضه المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي أن فسخ عقد مصطفى بصاص مع الفريق يعود لأسباب فنية بحتة مسؤول عنها المدير الفني كريستيان جروس.

الأهلي كان قد نجح مساء أمس السبت بالفوز على مستضيفه الوحدة 2-1 والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وقد افتتح عبد الله الزوري التسجيل لأصحاب الملعب قبل أن يُعادل عمر السومة النتيجة للضيوف وينجح الوافد الجديد ماركو مارين في إحراز هدف الفوز الثمين.

هل سيعود ساتوس؟ هل هناك المزيد من الأجانب؟ الأهلي يرد

بامعوضه أكد خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" أن المباراة لم تكن سهلة أبدًا، مضيفًا "قدمنا مباراة جيدة، مباريات الكؤوس دومًا ما تكون صعبة، استقبلنا هدف من خطأ دفاعي، نتمنى أن نواصل المشوار حتى النهائي بدعم الجمهور".

"مباريات الكؤوس دومًا ما تكون صعبة جدًا ونادي الوحدة منافس في الدوري، لكن أعتقد الأهلي لعب جيدًا اليوم وأهدر أكثر من فرصة واستحق الفوز والتأهل".

بامعوضه سُئل عن تصريح جروس بأن النادي بحاجة للاعبين أجانب وسيتمكن من ضمهم حال توفر المال اللازم، فأجاب "المدرب أراد حماية نفسه، وكان قصده أن المال ليس كل شيء في سوق الانتقالات، إذ يصعب جدًا الحصول على لاعب أجنبي جيد في منتصف الموسم وخلال سوق انتقالات يناير".

وأضاف حول انتقادات الجماهير لدفاع الأهلي "لا أتفق مع تلك الأقاويل، جمهور الأهلي متطلب ويرغب بظهور الفريق في أفضل صورة وهذا هدفنا كذلك، لكن نحن لدينا معتز هوساوي مصاب ولدينا عبد الباسط الهندي في المنتخب، لكن الاثنين بجانب محمد الفتيل ومحمد خبراني أعتقد أنهم رباعي دفاعي ممتاز جدًا وعلى أعلى مستوى".

وأخيرًا قال حول فسخ عقد الجناح السعودي مصطفى بصاص بعد أقل من شهرين على تجديده لـ3 سنوات "لا يوجد أسباب بخلاف الفنية لتلك الخطوة، المدرب جروس طلب عدم استمرار اللاعب مع الفريق بعد تعرضه للإصابة، لدينا أكثر من لاعب يلعب في مكانه وقد فضل المدرب التخلي عنه وهو تعامل باحترافية كاملة".