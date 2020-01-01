حسين عبد الغني ينفي تهمة التراخي ويثق بحظوظ الأهلي في المنافسة

الأهلي تخطى الرائد بصعوبة في الدوري السعودي

نفى حسين عبد الغني مدافع الأهلي السعودي تهمة التراخي عن لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الجميع يبذل قصارى جهده سواء في التدريبات أو المباريات، واستشهد على ذلك بالفوز الأخير على الاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الأهلي كان قام بريمونتادا قوية مساء الخميس الماضي، حين قلب تأخره أمام الاتفاق بهدفين دون رد إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 رغم غياب عدد من لاعبيه أبرزهم المهاجم المصاب عمر السومة، ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

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صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن اللاعب المخضرم قوله "ليس هناك أي تراخٍ من اللاعبين، فالجميع يبذل قصارى جهدهم لإعطاء كل ما لديهم سواء كان ذلك في التدريبات أو اللقاءات الرسمية".

أضاف "قد تكون هناك أخطاء نسعى نحن كلاعبين إلى الاستفادة منها خاصة أن الجهاز الفني في الفريق يشرح لنا دوما قبيل أي لقاء وبعده جميع الجوانب الفنية الخاصة بفريقنا".

وعن تأثر الأهلي بغياب عدد من عناصره المحلية والأجنبية للإصابة، قال غبد الغني "لم يكن هناك أي تأثير، نعم يفتقد الفريق إلى خدمات بعض اللاعبين بداعي الإصابة لكن هناك البديل الجاهز من اللاعبين القادرين على تقديم المستويات الفنية المميزة، في لقاء البارحة الأولى أمام الاتفاق غاب عن الفريق ما يقارب سبعة لاعبين، لكن ظهر الفريق بشكل جيد في الشوط الثاني واستطاع من قلب النتيجة بعد أن كنا متأخرين بهدفين سجلنا ثلاثة أهداف".

"كان هناك إصرار وعزيمة من الجميع وحضرت الروح واجتهد اللاعبون وتمكنا من حسم الأمور لصالحنا وهذا ما يحتاجه الفريق حاليًا اللعب بالروح نفسها".

الظهير استبعد وجود أي مشاكل بينه وبين الجهاز الفني للأهلي مؤكدًا أن غيابه عن التشكيل الأساسي لأسباب فنية بحتة وأنه يتدرب بقوة وجاهز متى احتاجه المدرب وقرر الدفع به.