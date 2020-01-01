الآلام تُعاود عبد الباسط هندي وتحسم موقفه من مباراة الأهلي والنصر

ضربة جديدة للأهلي قبل لقاء القمة

تفاءلت جماهير الأهلي السعودي خيرًا يوم أمس بخصوص قدرة مدافع الفريق عبد الباسط هندي اللعب ضد النصر في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ذلك بعدما بدأ اللاعب المران الجماعي مع زملائه.

المدافع كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء 18 فبراير الماضي، وقد أوضحت الفحوصات الطبية والأشعة تعرضه لالتواء في الكاحل.

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المدافع السعودي بدأ المران الجماعي يوم أمس لكنه غادره بعد دقائق قليلة إثر معاودة الآلام في موضع الإصابة له، وقد أكد الجهاز الطبي للمدير الفني مازن بهكلي صعوبة لحاقه بمواجهة النصر مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

عبد الباسط هندي لن يكون المدافع الوحيد الغائب عن لقاء قمة الجولة القادمة من الدوري السعودي، إذ سيغيب معه الثنائي محمد خبراني ومعتز هوساوي للإصابة، وهو ما دفع المدرب السعودي للبحث عن حلول جديدة لتلك الأزمة الدفاعية منها الاعتماد على جوزيف دي سوزا في الخط الخلفي.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن النصر في الوصافة و11 نقطة عن الهلال في الصدارة.