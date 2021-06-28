اللاعب سيُصبح حرًا بعد يومين

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن محاولة أخيرة من إدارة الأهلي للحفاظ على المدافع محمد آل فتيل وتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري، في ظل الحديث عن اقترابه من الانتقال إلى النصر في صفقة انتقال حر.

المدافع السعودي يُعد من أفضل المدافعين في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة، وقد عرض عليه الأهلي تجديد العقد مقابل 2.5 مليون ريال سعودي، إلا أنه رفض وطلب الحصول على 5 ملايين ريال في الموسم الواحد.

الشرق الأوسط أوضحت أن الأهلي قدم عرضًا جديدًا للاعب ووكيله رفع به الراتب السنوي المعروض من 2.5 إلى 3 ملايين ريال، موضحة أن تلك ستكون المحاولة الأخيرة وسيُغلق ملف اللاعب تمامًا حال تمسك بحصوله على 5 ملايين ريال.

وأضافت أن الإدارة ترى هذا المبلغ كبير جدًا ولا يتناسب مع قيمة آل فتيل الفنية، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها النادي ووجوب تسديده لـ124 مليون ريال سعودي تقريبًا قبل الـ21 من أغسطس القادم ليحصل على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح له بقيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم.

الشرق الأوسط أكدت أن هناك نادٍ عاصمي يتحدث بجدية مع المدافع صاحب الـ29 عامًا، بجانب عدد من العروض الأخرى، ورغم أنها لم تكشف عن هوية النادي لكن تقارير عديدة سابقة أكدت اهتمام النصر بضم آل فتيل لتعويض رحيل مايكون بيريرا.

آل فتيل لعب 21 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي الموسم الماضي، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 62% وشتت 96 كرة وأفسد 41 هجمة للمنافسين ومنع 23 تسديدة من الوصول إلى مرماه.