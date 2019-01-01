الكاف يرفض تأجيل مباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المباراة في موعدها ومكانها المحدد سابقًا

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب النجم الساحلي التونسي تأجيل مباراته أمام الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا ليوم واحد، ذلك حسبما أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النجم.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في افتتاح مشوارهما في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس بالعاصمة تونس، وطلب النجم الساحلي التأجيل لمدة 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض لأسباب تسويقية كما أوضح قيس عاشور.

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المتحدث الرسمي أكد كذلك خلال تصريحاته لقناة تايم سبورت المصرية أن ناديه لم يطلب تغيير ملعب اللقاء كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أن النجم الساحلي ليس لديه ملعب آخر لاستضافة المباراة بخلاف رادس.

وأوضح قيس عاشور أن النجم يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة رغم ظروفه الصعبة حاليًا، مضيفًا "الفترة الحالية صعبة وحساسة بالنسبة لنا، نظرًا لعدم وجود إدارة للنادي، وما يزيد الأمر صعوبة هو أننا سنلعب ضد الأهلي خارج ملعبنا في سوسة، لكننا رغم هذا نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المصري".

وتضم المجموعة بجانب النجم الساحلي والأهلي كلًا من الهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي.

وكان من المقرر أن تُنتخب إدارة جديدة للنجم الساحلي الأسبوع الماضي، لكن اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات أعلنت تأجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي، لعدم تلقي أي طلبات ترشح لرئاسة النادي أو عضوية مجلس الإدارة.