الأهلي المصري يرفض التسوية مع النجم الساحلي بشأن "كوليبالي"

كوليبالي يسعى لحل الأزمة مع الأهلي المصري للمشاركة مع النجم الساحلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض مسئولي النادي الأهلي المصري تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي التونسي، والذي هرب من النادي الأحمر.

وكان كوليبالي قد هرب من صفوف الأهلي منتصف 2017، حيث فاز الأهلي في القضية الذي رفعها على اللاعب في الاتحاد الدولي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي رفض عرض تسوية الأزمة الذي قدمه النادي التونسي مؤخرًا.

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وأشارت التقارير أن النادي التونسي عرض تسديد 900 ألف دولار، بواقع 200 ألف عند توقيع وثيقة التسوية وبعدها يتم تقسيط 700 ألف على خمس سنوات.

وطلب الأهلي تسديد الغرامة المفروضة على اللاعب على دفعتين فقط على أقصى تقدير وليس أكثر وهو ما يعتبره النادي التونسي صعبًا.