رسميًا | الأهلي المصري يُعلن تعيين رينيه فايلر مدربًا له

انتهى الجدل والغموض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الأهلي المصري أخيرًا عن اسم مدربه الجديد وهو السويسري رينيه فايلر.

كان بطل الدوري المصري قد أقال مدربه مارتين لاسارتي بعد الخسارة أمام بيراميدز والخروج من كأس مصر، وقد درس النادي العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين وأجرى عدة مقابلات في أوروبا حتى استقر في النهاية على التعاقد مع فايلر.

المقصلة تُهدد توماس توخيل في باريس سان جيرمان

المدرب صاحب الـ45 عامًا بدأ مسيرته التدريبية عام 2005 وقد عمل في سويسرا وألمانيا وبلجيكا، ويُعد الفوز بالدوري البلجيكي مع أندرلخت أبرز إنجازاته كمدرب.

وأوضح بيان الأهلي على موقعه الرسمي أن النادي حدد أسماء 5 مدربين لاختيار أحدهم، بينهم لوتشيانو سباليتي الذي أعاق خلافه مع الإنتر توليه المهمة، والثاني هو مانو مينيزيس مدرب المنتخب البرازيلي السابق والذي طلب الحصول على قسط من الراحة ثم بدء مهمته مع النادي الأحمر في يناير القادم، وهو ما لم يُناسب بطل القرن في أفريقيا.

ولم يكشف الأهلي عن الإسمين الأخرين مكتفيًا بالتأكيد على اعتماد مجلس الإدارة التعاقد مع فايلر ومعه 3 مساعدين قد ينضم لهم محلل أداء لاحقًا، وأنه تم توقيع العقود في سويسرا بتواجد خالد مرتجي وأمير توفيق وبعد عرضها على مونتيري محامي الأهلي.