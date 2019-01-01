المقصلة تُهدد توماس توخيل في باريس سان جيرمان

ملامح موسم صعب على توخيل محليًا وأوروبيًا قد ينتهي بإقالته

يواجه توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الكثير من الأسئلة هذا الموسم الذي لا يبدو في ملامحه الأولى سهلاً على الإطلاق بالنسبة للعملاق الفرنسي داخل الملعب بهزيمة سابقة أمام رين في الدوري الفرنسي، وقضايا خارح الملعب بطلها نيمار.

وجاء المدرب الألماني لعاصمة النور خلفًا لأوناي إيمري، الذي حقق الثلاثية المحلية في عام 2016، وإيمري جاء خلفًا للوران بلان الذي حقق الثلاثية المحلية أيضًا.

أي أن توخيل جاء بعد اثنين من المدربين هيمنا على الكرة الفرنسية محليًا، لأن الهدف كان واضحًا وهو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في المقام الأول.

لكن باريس سان جيرمان مع توخيل لم يفشل في موسمه الأول أوروبيًا فحسب، بل خسر تلك الهيمنة المحلية مع باريس فاكتفى بلقب الدوري الفرنسي وخسر لقبي الكأس.

بداية الموسم الحالي أيضًا لا تُبشر بالخير بعد السقوط أمام رين، والطريق أمام اللقب المحلي لا يبدو مفروشًا بالورود.

لا تقدم في أوروبا

في موسمه الأول فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 2/0 على مانشستر يونايتد في إنجلترا، لكنه خسر 3/1 في مباراة العودة على ملعبه، ليودع البطولة من دور الـ16.

بالعودة للوران بلان فقد قاد باريس سان جيرمان للدور ربع النهائي، وأوناي إيمري لم يصل لأبعد من دور الـ16، أي أن باريس سان جيرمان لم يُحقق تقدمًا أوروبيًا مع توخيل.

الانطلاقة الصعبة للبي إس جي في الموسم الحالي، ما هي إلا امتداد لنهاية موسم سيئة العام الماضي بالعديد من الهزائم وخسارة نهائي كأس فرنسا والخروج الأوروبي.

ووقع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد وجلطة سراي التركي، أي أنه مُهدد مع حنكة ريال مدريد الأوروبية مع زين الدين زيدان بأن يحتل المركز الثاني وربما مواجهة أصعب في دور الـ16 الذي بات أشبه بالعقدة التي ربما تُطيح بتوخيل كما كان إيمري.