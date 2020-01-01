ميلويفيتش: سعيد بجدية الأهلي، ولا أعلم ما الذي حدث في الوقت بدل الضائع!

المدرب راضٍ عن الفوز والأداء

أبدى فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي رضاه وسعادته بالفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الفريق الجداوي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف عمر السومة، وأضاف ألكساندرو ميتريتسا الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـ20 دقيقة، وفيما كان الجميع يتوقع نهاية سلسة للمباراة، انتفض الفيصلي وسجل هدفه الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وطالب لاعبوه بركلة جزاء لكن الحكم شكري الحنفوش رفض ذلك بعد مراجعة طويلة للقطة عبر الفيديو.

المدرب الصربي أكد خلال تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية رضاه وسعادته بأداء الفريق والجدية التي خاض بها اللقاء، مضيفًا "عملنا بجد طوال الأسبوع الماضي لتقديم أداء جيد وتفادي الأخطاء التي وقعنا بها خلال مباراة الشباب الأخيرة".

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"أنا سعيد بأداء وجدية الفريق اليوم وبالفوز المهم اليوم، لكني لست سعيد بالطبع بما حدث في آخر دقائق اللقاء، لا أعلم ما الذي حدث في دقائق الوقت بدل الضائع، كان لنا ركلة جزاء خلال المباراة لكن الحكم لم يحتسبها وربما يكون محقًا".

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تابع "فريقنا قوي يمتلك عناصر ممتازة، والعلاقة بين اللاعبين في غرفة الملابس قوية وممتازة. الفوز اليوم مهم لكن كل المباريات مهمة حتى الودية، الآن سنعمل على الاستعداد جيدًا للمباراة القادمة".

وأتم قائلًا عن عمر السومة الذي أحرز هدفه الـ126 في الدوري السعودي ليُعادل رقم ناصر الشمراني كأفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي "السومة بالنسبة لي شخص عظيم قبل أن يكون لاعب مهم للأهلي، أنا راضٍ تمامًا عن أدائه مع الفريق وأتوقع أن يُسجل الكثير من الأهداف خلال المواسم القادمة في الملاعب السعودية.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة ليصعد للمركز الثالث مع الهلال وبفارق نقطة واحدة عن الشباب في الصدارة.