الأهلي السعودي يدعم تأجيل مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشف رئيس النادي الأهلي، عبد الله بترجي، موقف النادي من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من تأجيل مباريات دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا.
وأكدت تقارير صحفية مقربة من الأهلي، تأييد بترجي لقرار تأجيل دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
ويرى المسؤول الأهلاوي أن هذا التأجيل سيصب في صالح الفريق في حال مواصلة المشوار بالبطولة القارية، نظرًا لأن ذلك سيعمل على قيد لاعبين جُدد في قائمة الفريق.
محمد العويس سيغيب عن مباراة #الأهلي أمام #القادسية، بسبب تعرضه لكدمة في الساق.😔— موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019
(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/0X3m1KvKgg
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد حدد الفترة بين 17 و26 يونيو للعب مباريات دور الـ 16، لكنه يميل إلى تأجيلها عبر تصويت، بسبب مشاركة اليابان وقطر في كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل.
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ويرى بترجي أن التأجيل إيجابي من ناحية أخرة، وهو بدأ النسخة المقبلة من الدوري السعودي، وبالتأكيد سيعمل ذلك على جاهزية اللاعبين بشكل أكبر.
يُذكر أن النادي الأهلي كان قد حقق فوزًا رائعًا على حساب السد القطري في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا.