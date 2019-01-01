الأهلي السعودي يدعم تأجيل مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

تأييد بترجي لقرار تأجيل دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف رئيس النادي الأهلي، عبد الله بترجي، موقف النادي من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من تأجيل مباريات دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا.

وأكدت تقارير صحفية مقربة من الأهلي، تأييد بترجي لقرار تأجيل دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

ويرى المسؤول الأهلاوي أن هذا التأجيل سيصب في صالح الفريق في حال مواصلة المشوار بالبطولة القارية، نظرًا لأن ذلك سيعمل على قيد لاعبين جُدد في قائمة الفريق.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد حدد الفترة بين 17 و26 يونيو للعب مباريات دور الـ 16، لكنه يميل إلى تأجيلها عبر تصويت، بسبب مشاركة اليابان وقطر في كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل.

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ويرى بترجي أن التأجيل إيجابي من ناحية أخرة، وهو بدأ النسخة المقبلة من الدوري السعودي، وبالتأكيد سيعمل ذلك على جاهزية اللاعبين بشكل أكبر.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد حقق فوزًا رائعًا على حساب السد القطري في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا.