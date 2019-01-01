الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع مهاجم من الدوري الصربي

ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صربية عن محاولات نادي الأهلي السعودي التعاقد ريكادو جوميز مهاجم نادي بارتيزان الصربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
التقارير أشارت إلى أن الأهلي قدم عرضًا وصل إلى 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع المهاجم في الميركاتو الصيفي.
وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي تسعى لضم مهاجم الرأس الأخضر لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم ديجانيني تفاريس.
الصحيفة أشارت إلى أن عرض الأهلي الأول للتعاقد مع اللاعب مرفوض من قبل النادي الصربي لرغبته في الحصول على قيمة مالية أعلى.
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وبحسب التقارير فأن النادي الصربي يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو من أجل التخلي عن اللاعب للأهلي.
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