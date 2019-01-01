الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع مهاجم من الدوري الصربي

الأهلي قدم عرضًا وصل إلى 4 ملايين يورو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صربية عن محاولات نادي الأهلي السعودي التعاقد ريكادو جوميز مهاجم نادي بارتيزان الصربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن الأهلي قدم عرضًا وصل إلى 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع المهاجم في الميركاتو الصيفي.

وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي تسعى لضم مهاجم الرأس الأخضر لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم ديجانيني تفاريس.

في أخر موسمين قدم إلينا لاعبين من الدوري الصربي🔝



🗓️2017 ليوناردو دي سوزا الذي انضم إلى @ALAHLI_FC



🗓️2018 تاوامبا الذي انضم إلى سكري القصيم العام الماضي @AltaawounFC



🗓️2019 ديجينك انضم إلى @Alhilal_FC في مطلع هذا العام pic.twitter.com/fa39YghDNd — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 11, 2019

الصحيفة أشارت إلى أن عرض الأهلي الأول للتعاقد مع اللاعب مرفوض من قبل النادي الصربي لرغبته في الحصول على قيمة مالية أعلى.

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وبحسب التقارير فأن النادي الصربي يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو من أجل التخلي عن اللاعب للأهلي.