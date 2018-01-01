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إدارة الأهلي تعرض على جويدي التعاقد مع مهاجم الفيحاء

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إدارة الراقي عرضت السالم على الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الفريق الأول

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الأهلي السعودي وجود اهتمام من قبل مسؤولي النادي من أجل التعاقد مع مهاجم نادي الفيحاء اللاعب عبدالله السالم.

بحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فأن إدارة الراقي عرضت السالم على الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الفريق الأول.

وأكدت الصحيفة أن المدير الفني الأرجنتيني وافق على استقطابه، بينما أبدى اللاعب نفسه ترحيبه بالفكرة بعد أن استطلع رأيه أحد الوسطاء.

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وتبحث إدارة نادي الأهلي على دعم الفريق ببعض العناصر المحلية، وذلك قبل بداية مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفي إطار أخر من المنتظر أن يقوم جويدي بالكشف عن اللاعبين الأجانب الذين يريد الاستغناء عنهم، في يناير المقبل من أجل تعويضهم.

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