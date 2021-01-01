رسميًا .. الأهلي يشكو إمام عاشور

لاعب الزمالك رفقة لاعبي الشباب بالنادي تجاوزوا في حق النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رسميًا اليوم الإثنين، التقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد إمام عاشور وزملائه من اللاعبين الشباب بنادي الزمالك، على إثر تصرفهم في مواجهة الفريقين بالأمس.

فريقا الشباب مواليد 99 بقطبي الكرة المصرية تواجها بالأمس، في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة مشهدًا غريبًا باحتفال كلا الفريقين بالتتويج باللقب، إذ تساوا في النقاط، وظن الأهلي أن فارق المواجهات المباشرة يمنحه اللقب، فيما ظن الزمالك أن فارق الأهداف يمنحه اللقب، لكن قرر الاتحاد المصري في النهاية إقامة مباراة فاصلة في 20 من إبريل الجاري.

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وجاء نص بيان القلعة الحمراء كالتالي:

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.

كان قد انتشر فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعاشور وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة ضد القلعة الحمراء ولاعبيها، وهو ما أغضب المسؤولين.

وخاض إمام المباراة مع فريق الشباب في ظل قرار الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول، بإيقافه وخوضه التدريبات مع فريق الشباب في النادي، على إثر اعتراضه خلال مواجهة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.