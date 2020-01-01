بعد ترحيب الكاف، شرط وحيد لحضور الجماهير نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

الحديث يدور عن 5-10 آلاف مشجع

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري مؤقتًا عن ترحيب الاتحاد الأفريقي بفكرة حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي و الزمالك يوم الجمعة القادم.

الفريقان المصريان سيلتقيان يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في نهائي القرن كما وصفه الإعلام والجمهور، وقد أكد فضل أن كاف رحب بتواجد 5-10 آلاف مشجع في الملعب لكنه حدد شرطًا وحيدًا لحدوث ذلك.

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موضحًا خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس "أرسلنا خطابًا للاتحاد الأفريقي قبل عدة أيام للحصول على موافقته حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد رد علينا اليوم مبديًا ترحيبه بالأمر".

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أضاف "كاف ليس لديه أي مانع لحضور الجماهير، لكنه شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابات كورونا".

وقد حدد لاعب الأهلي السابق شرطًا وحيدًا لتواجد الجماهير في استاد القاهرة مساء الجمعة القادم وهو موافقة الجهات الأمنية، إذ قال "كاف رحب رسميًا بالأمر، لكن القرار النهائي سيكون للجهات الأمنية 100%".

وأتم فضل تصريحاته بالإشارة إلى أن لاعبي الأهلي والزمالك سيخضعون إلى مسحة طبية تحت إشراف الكاف يوم الأربعاء القادم.