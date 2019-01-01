رئيس الزمالك: سباب جمهور الأهلي؟ الرد في الملعب

رئيس الزمالك تعرض لسباب من جماهير الأهلي خلال المباراة الأخيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب رئيس الزمالك جماهير فريقه بعدم توجيه أي سباب أو شتائم تجاه الأهلي أو رموزه، موضحًا أن رده على ما تعرض له من جماهير الفريق الأحمر لن يكون سوى في الملعب.

ونقل موقع يلا كورة عن الرئيس قوله "تعرضت أمي للسباب من جماهير الأهلي في المباراة الأفريقية الأخيرة، رغم أن الزمالك لم يكن طرفًا في اللقاء".

وأضاف: "تعرضنا لنفس الأمر أمس الإثنين في نهائي كأس مصر لكرة السلة بين الأهلي والجزيرة".

محمد عواد: لا اتصالات مع الأهلي، وآل الشيخ يُحدد مصيري

أضاف "كنت أتمنى من محمود الخطيب أن يترك الملعب بعد سماع هتافات جماهير الأهلي".

أتم قائلًا لجماهير الأبيض "لا تردوا السباب، أغلقت مصنع قلة الأدب، الرد سيكون في الملعب، مع العلم أنني أفرغت مدرجًا كاملًا عندما توجهت الجماهير بالسباب إلى محمود الخطيب وصالح سليم".

يُذكر أن الزمالك سيستضيف الأهلي في مباراة حاسمة في صراعهما على لقب الدوري المصري يوم 30 مارس القادم في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويمتلك الفريق فرصة دخول اللقاء متفوقًا بـ4 نقاط على منافسه حال فاز على المقاولون العرب اليوم الأربعاء.