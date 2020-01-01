يعقوب السعدي يكذب بيان الاتحاد المصري: أبو ظبي لم تقدم أي فيديوهات لأي أحد

أصدرت اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة عمر الجنايني، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، توضح خلاله مصدر المواد الفيلمية التي استندت عليها في عقوبات كأس السوبر المصري.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "نؤكد أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

"وقد تسلم هذه المواد رسميًا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا".

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واختتم: "الاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها".

من جانبه، كذّب يعقوب السعدي؛ رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، بيان الاتحاد المصري، إذ أكد أنه لم يمد أي جهة أو شخص بأي فيديوهات أو لقطات حول الأحداث.

وكتب السعدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اندهش من اقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر.

"قولًا واحدًا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها ولم يطلب منا أحد هذا الطلب، ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفًا في الأحداث".