الأهلي: نثق في جماهيرنا ونتمنى عودتهم للملاعب

من سيحقق كأس السوبر المحلي؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

حرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، قبل مواجهة الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري.

الأهلي بطل الدوري سيواجه الزمالك بطل الكأس، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب برج العرب، في مباراة السوبر المحلي.

الكفراوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كلي ثقة في جماهير الأهلي، التي ستشرف ناديها وستقدم صورة لائقة، تعكس مدى التقدم الرياضي".

عضو الأهلي تابع: "أنا متفائل جدًا، دون النظر للنتيجة، التي أتمناها بالتأكيد لصالح الأهلي، بالتتويج بلقب كأس السوبر".

رسميًا - اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

وواصل: "أتمنى أن تخرج مباراة السوبر بشكل رائع ومحترم، لنتشجع أن نزيد عدد الجماهير، لأن الجمهور هو الدم في عروق الرياضة".

واختتم الكفراوي تصريحاته قائلًا: "ننتظر أن تقدم الجماهير مباراة قبل اللاعبين، لتكون بداية جديدة وانطلاقة جيدة، ونبدأ بمطالبة 10 آلاف و20 ألف مشجع".

اتحاد الكرة أعلن تقديم موعد مباراة كأس السوبر، لتقام في السابعة مساءً، بدلًا من الثامنة، على ملعب برج العرب.