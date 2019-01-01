رسميًا - اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

تعرف على موعد لقاء القمة الجديد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم موعد مباراة كأس السوبر المحلي، بين الأهلي والزمالك، لمدة ساعة واحدة، وذلك قبل المباراة بـ24 ساعة.

الأهلي بطل الدوري، سيواجه الزمالك بطل الكأس، مساء غدٍ الجمعة، بكأس السوبر المصري، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس نادي الزمالك، عن تقديم موعد مباراة السوبر المصري لمدة ساعة، لتقام في السابعة مساءً بدلًا من الثامنة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في بطولة كأس مصر لعام 2018 والتي تم تأجيلها، بعدما حقق الأهلي الدوري، والزمالك الكأس على حساب سموحة.

آخر مباراة كأس سوبر مصري، كانت قد أقيمت عام 2017 على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، فاز فيها الأهلي على المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

والتقى الأهلي بنظيره الزمالك في آخر مباراة كأس سوبر، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وانتهت بركلات الجزاء لصالح الفريق الأبيض.