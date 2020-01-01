الأهلي يشتعل غضبًا .. 3 بلاغات جديدة من الخطيب ضد مرتضى منصور

خمس بلاغات من الأهلي اليوم فقط ضد رئيس الزمالك

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تقدمه بثلاثة بلاغات جديدة ضد مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، إلى النائب العام، واصفًا طريقته بالخارجة عن قواعد الأخلاق والخائضة في الأعراض.

مجلس القلعة الحمراء اتخذ خلال الأيام الماضية عدة خطوات ضد رئيس القلعة البيضاء، بتقديم شكاوى إلى اتحاد الكرة المصري واللجنة الأولمبية المصرية، على إثر تجاوزاته ضد أعضاء المجلس وتوجيه السباب لهم، عبر قناة ناديه.

وكانت آخر خطواتهم اليوم الأربعاء، قبل ساعات، بخطابات إلى المجلس الأعلى للإعلام ومجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عنه. (طالع التفاصيل)

المزيد من الفرق

وجاء نص بيان القلعة الحمراء، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي: " تقدم المستشار القانوني للنادي، وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، بثلاثة بلاغات جديدة إلى معالي المستشار النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، وتجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري.

"وجاء في البلاغات أرقام: ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢ بتاريخ اليوم ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات".

واسترسل البيان: "طلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك".

واختتم: "كان النادي الأهلي ومجلس إدارته قد تقدم بعشرات البلاغات على مدى العامين الماضيين لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك وتطاوله على الأهلي ورموزه عبر وسائل الإعلام، وما زالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن ولم يتم البت فيها، نظرًا لأن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية، وهناك إصرار من مجلس النواب بشكل غير مفهوم على عدم رفع الحصانة لتنفيذ القانون بحق هذا المتجاوز، وخضوعه أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بنصوص القانون مثلما يحدث مع أفراد الشعب المصري، لكن ولأن النادي الأهلي يحافظ على ثوابته التاريخية لا يزال يتمسك بسلك الطرق القانونية للحصول على حقوقه المشروعة، وهو ما دفع الكابتن محمود الخطيب إلى تقديم ثلاثة بلاغات جديدة اليوم، مدعومة بالمستندات التي تتضمن كل الإساءات التي جاءت على لسان رئيس الزمالك بحق الأهلي ومسئوليه".

يذكر أن الزمالك أعلن هو الآخر قبل قليل، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد قناة الأهلي، على إثر الحلقة التي بثتها للرد على تجاوزات مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)