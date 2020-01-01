الأهلي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 الزمالك

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.وصول حافلة النادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي

النادي الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد ٤٥ نقطة لعب الفريق هذا الموسم ١٥ مباراة فاز في جميع المباريات ولم يخسر أو في أى مباراة فهل يتغير الحال بعد المباراة القادمة و يعرقل لقاء القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث برصيد ٣١ نقطة سلسلة انتصارات المارد الأحمر؟ أم ينتقم الشياطين و يستمر الفريق في تحقيق الفوز في الدوري؟

و يعد هذا الشهر مشتعلاً بالمنافسات القوية حيث واجه الزمالك نادي الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي و تمكن الأبيض المصري من الفوز بنتيجة ٣-١ وحصل على الكأس ثم واجه الشياطين الحمر بعد ٦ أيام و فاز بكأس السوبر ويعود ليواجه غريمه التقليدي مرة أخرى في الدوري لذلك فهذا الشهر حافل بلقائات القمة و أيضاً حافل بالبطولات بالنسبة لنادي الزمالك الذي تمكن من الفوز ببطولتين في مباراتين متتاليتين في خلال ٦ أيام.

يلتقي قطبي كرة القدم المصرية فى بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي وهي المواجهة الثانية بين الفريقين فى فترة لا تتجاوز ٥ أيام حيث التقى الفريقين في بطولة كأس السوبر المصري وفاز الفارس الأبيض بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي خلال شوطي المباراة حيث سجل الأبيض ٤ ضربات ترجيح تفوق بهم على المارد الأحمر الذي سجل ٣ ضربات.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./