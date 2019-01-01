محمد يوسف: مكاسب عديدة أمام بتروجيت، وأغلقنا الآن ملف الدوري

المدرب العام يتحدث عقب الفوز الكبير على بتروجيت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي المصري أن مواجهة بتروجيت حملت العديد من المكاسب للفريق بخلاف الفوز الكبير والنقاط الثلاثة.

وتقدم الأهلي للمركز الثاني في جدول الترتيب منفردًا وبفارق نقطة عن الزمالك في الصدارة مع لعبه مباراة إضافية، وذلك بفضل انتصاره على بتروجيت 4-0 في مباراة شهدت عودة الثنائي وليد أزارو ورامي ربيعة للعب بعد فترة من الغياب للإصابة.

وتحدث يوسف عن اللقاء قائلًا في تصريحات نقلها موقع فلجول "لعبنا بقوة في الشوط الأول أمام بتروجت الذي يعيش فترة مميزة مؤخرًا، وقد فاز في 3 من أصل آخر 5 مباريات خاضها".

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"المباراة كانت جميلة وشهدت مكاسب أخرى غير النقاط الثلاثة، مثل مشاركة رامي ربيعة ووليد أزارو، وتسجيل مروان محسن هدفًا جميلًا من لعبة جماعية رائعة".

وأوضح يوسف أن اللقاء لم يُقدم المكاسب فقط، بل تضمن أيضًا بعض الخسائر خاصة إصابة حمدي فتحي والبطاقة الصفراء التي حصل عليها كريم نيدفيد وستحرمه اللعب ضد الزمالك، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن الفوز والنقاط الثلاثة هما الأهم".

وأتم قائلًا عن الفترة القادمة "الدوري لا يزال طويلًا، ومن المهم الآن أن نغلق ملفه وأن ينصب تركيزنا على مباراة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال أفريقيا".