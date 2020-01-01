بنشرقي يسير على درب مواطنيه ويتكفل بعدد من الأسر المغربية

أزارو ثم أحداد ثم حمدالله والآن بنشرقي

سار أشرف بنشرقي نجم الزمالك على درب مواطنيه، وليد أزارو وحميد أحداد وعبد الرزاق حمدالله، وأعلن تكفله بعدد من العائلات المغربية التي لا عائل لها في ظل الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي قد أعلن يوم أمس تخصيصه مبلغًا ماليًا لمساعدة 4 عائلات محتاجة ولا تجد من يُعيلها في ظل الإرشادات الحكومية بالبقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا، وقد طالب المشاهير في شتى المجالات بالسير على هذا النهج.

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وسار على دربه بالفعل مواطنيه حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للرجاء المغربي وعبد الرزاق حمدلله نجم النصر، إذ تبرع الأول بجزء من راتبه لمساعدة الأسر المحتاجة فيما تكفل الثاني بألف أسرة تضامنًا مع إخوانه في المغرب على حد قوله.

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بنشرقي نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وتحديدًا عبر خاصية "ستوري" مقطع فيديو له خلال تواجده في منزله، وكذلك صورة تُوضح متابعته لمسلسل النخبة "Elite" عبر التفاز، وأخيرًا وجه رسالة للشعب المغربي.

وقد طالب في رسالته المشاهير والشخصيات العامة في المغرب بالمساعدة في حملات التوعية والنصح للشعب المغربي لاتباع الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك للمساهمة ماليًا في مساعدة العائلات المحتاجة.

مضيفًا "أنا كمغربي أتكفل شخصيًا من اليوم بعدد لا بأس به من العائلات المحتاجة. كلنا حول مغربنا، كلنا ضد كورونا".