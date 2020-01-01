غياب زيزو والونش عن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا يعودون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة الجونة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

الفارس الأبيض يحل ضيفًا على الجونة في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة ثنائي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، اللذين غابا عن المباراة المحلية الأخيرة، للإيقاف، بينما يغيب عن لقاء الغد أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش".

ضربة قوية للجونة قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

في خط الدفاع: "محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - إسلام جابر.

في خط الهجوم: مصطفى فتحي - عمر السعيد.

كتيبة المدرب الفرنسي تحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

الأبيض حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام طنطا بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الجونة أمام أسوان إيجابيًا بهدف لكل منهما.