مرتضى منصور: الدوري؟ لن أخذل جماهير الزمالك، حتى لو استقلت

رئيس الزمالك يتحدث عن قراره بشأن مشاركة الفريق في الدوري المصري هذا الموسم

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه اتخذ قراره بالفعل فيما يخص عودة الدوري المصري ومشاركة ناديه به، مشيرًا إلى أنه لن يخذل جماهير الفريق حتى لو وصل الأمر لتقدمه بالاستقالة.

منصور كان قد أكد مرارًا وتكرارًا رفضه عودة الدوري المصري وتفضيله إنهاء الموسم وإلغاء نتائجه والبدء بموسم جديد، وقد امتنع اللاعبون في البداية عن إجراء الفحص الطبي الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم قاموا به خلال الأيام القليلة الماضية.

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رئيس الزمالك اجتمع برموز النادي اليوم الجمعة، وقد نقل الموقع الرسمي للزمالك عنه قوله بشأن مشاركة الفريق في الدوري بعد استئنافه "بالنسبة لمسابقة الدوري، فهناك قرار تم اتخاذه لم أعلن عنه حتى الأن".

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أضاف "لكنني أؤكد على أنني لن أخذل جماهير الزمالك حتى لو وصل الأمر للتقدم باستقالتي من منصبي، سأعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي اختارتني بأعداد غفيرة".

وأتم منصور بالتأكيد على أن جماهير الزمالك هي الداعم الأكبر لمجلس الإدارة والنادي طوال الفترة الماضية، وطالبهم بالاستمرار في الدفاع عن كيان النادي.

يُشار إلى أن اتحاد الكرة المصري وبناءً على توصيات من وزارة الرياضة كان قد أعلن استئناف الموسم الجاري من الدوري يوم 7 أغسطس القادم.