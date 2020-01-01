مصطفى فتحي يُعلق على عدم لعبه أساسيًا مع كارتيرون في الزمالك

اللاعب يؤكد جاهزيته للعب

أكد مصطفى فتحي لاعب الزمالك أنه جاهز صحيًا وبدنيًا وفنيًا تمامًا للعب مع الفريق، مؤكدًا أن قرار إشراكه من عدمه يعود للمدير الفني باتريس كارتيرون، ذلك خلال تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري في أبو ظبي يوم غدٍ الخميس.

اللاعب المصري أكد على صعوبة اللقاء أمام متصدر الدوري المصري وحامل لقبه، بقوله "الزمالك يمر بأسبوع شاق للغاية، بدأ بمواجهة الترجي في كأس السوبر الأفريقي ولدينا الآن مباراة الأهلي في السوبر المصري ثم لقاء الدوري أمامه. مع هذا، فالجميع في حالة تركيز كاملة للقاء ونستعد له بشكل جيد ونتمنى أن نتوج باللقب".

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أضاف حول تنظيم الإمارات للمباراة "أخوض مباراة السوبر الثالثة هنا في الإمارات، وكل مرة نُفاجأ بشيء جديد من الإماراتيين، التنظيم دومًا ما يكون رائعًا ولا أراه في أي مكان آخر".

وعن ابتعاده عن اللعب، قال فتحي "أنا جاهز بدنيًا وفنيًا لخوض المباريات، وجميع اللاعبين كذلك جاهزون لمواجهة الأهلي، تواجدي في الملعب أمر خاص بالجهاز الفني والمدرب كارتيرون ولا يحق لي الحديث عنه، هو قرارهم الخاص".