محمد فضل: قمة الأهلي والزمالك في موعدها، كفاكم حديثًا عن التأجيل

اتحاد الكرة المصري مصر على قراره

أكد محمد فضل عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم المصري إقامة مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي و الزمالك في موعدها، مشيرًا لأنهم حصلوا على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة اللقاء.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد حدد يوم الـ24 من فبراير الجاري موعدًا لإقامة اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري على استاد القاهرة الدولي وبعد 4 أيام فقط من مواجهة الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري في إمارة أبو ظبي الإماراتية.

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وفيما يُرحب الأهلي بإقامة اللقاء في موعده، طالب رئيس الزمالك مرتضى منصور وعدد من مسؤوليه بتأجيل المباراة حتى لا يتعرض فريقه للإرهاق قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

فضل أكد ضمنيًا رفض طلب الفريق الأبيض، بقوله لقناة أون سبورت "الأهلي والزمالك يبحثان عن مصالحهما، لكن اتحاد الكرة يبحث عن صالح الكرة المصرية وهي هدفه الدائم، نحن نبحث عن العدل فقط ودومًا وكرامتنا فوق أي اعتبار".

أضاف "حصلنا على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي يوم 24 فبراير الجاري، واللقاء سيُقام في موعده المحدد".

"لا داعي لتأجيل المباراة وعلينا أن نتوقف عن هذا الحديث، ترديد الإشاعات حول إمكانية تأجيل اللقاء يؤدي لنتيجة عكسية".