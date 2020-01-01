الأهلي والرائد: مباشر لحظة بلحظة

الرائد 0 × 0 الأهلي

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33’ خطأ من الجهة اليسري لصالح الأهلي بعد تدخل قوي على دجانيني تافاريس

32، هدف يلغى للرائد بعد عرضية تصل إلى جهاد الحسين داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسددها على يمين المرمي لكن الحكم يشير بخطأ بعد ان اصطدمت الكرة فى يد جهاد الحسين

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

الدقيقة 30

دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين "الجولة 15 " #الرائد 0



الاهلي 0 pic.twitter.com/GKq00bpCmf — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 23, 2020

28’ عرضية من سلمان المؤشر من الجهة اليسري تلقاها عمر السومة برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر

26’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الرائد فى منتصف الميدان

25’ ركنية للأهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من ماركو مارين تلقاها جوزيف دي سوزا برأسية سهلة بين أحضان عزالدين دوخة

24’ تسديدة قوية من محمد فوزير من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

23’ ركنية للأهلي تنفذ بعرضية من ساريتش لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح الرائد ضد جوزيف دي سوزا

22’ توغل رائع من محمد فوزير من داخل يمين المنطقة لتنتهي بعرضية تصل سهلة بين أحضان الحارس ياسر المسيليم

21’ عرضية من دجانيني تافاريس من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح من أمام عمر السومة

20’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

18’ شاهد القائم الأيمن يمنع هدف محقق للرائد

17’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جهاد الحسين لداخل المنطقة لكن ابعدها دفاع الأهلي بصعوبة من قلب المنطقة

16’ خطأ لصالح الرائد من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من محمد عبده الخبراني على جهاد الحسين

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

11’ عرضية من ماركو مارين من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من أمام عمر السومة

10’ أووووووووووه،،،،، هجمة خطيرة للرائد، بعد انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق جهادالحسين الذي مررها تمريرة رائعة فى إتجاه رائد الغامدي الذي سددها من لمسة واحدة لكنها اصطدمت فى القائم الايمن للحارس ياسر المسيليم

9’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الرائد بعد تدخل قوي من ماركو مارين على أحمد الزين

8’ تبديل أول فى صفوف الرائد دخول جهاد الحسين وخروج جلال داودي بسبب الإصابة

الدقيقة 7

التبديل الأول لفريق #الرائد :



دخول اللاعب / جهاد الحسين



خروج اللاعب / جلال الداودي pic.twitter.com/jUu1FtMHY7 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 23, 2020

5’ سقوط جلال داودي من جديد ويبدو أن المغربي غير قادر على استكمال المباراة

4’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سعيد المولد فى إتجاه عمر السومة ابعدها بالخطأ إزيكيل بالوميك لتصل إلى عمر السومة الذي سددها تسديدة سهلة بين أحضان الحارس عزالدين دوخة

3’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2’ توقف اللقاء لسقوط جلال داودي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

⏳| بداية المباراة

دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين " الجولة 15 " #الرائد × الاهلي pic.twitter.com/GhJ3IAotx2 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 23, 2020

البدلاء / حسين عبدالغني / علي الأسمري / يزيد البكر / باسم البقي / محمد بصاص / محمد المجاهد / حسين المقهوي / عبدالفتاح عسيري / معتز هوساوي

الأهلي: يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / لوكاس ليما / محمد آل فتيل / محمد الخبراني / سعيد المولد / ماركو مارين / إلفيس ساريتش / جوزيف دي سوزا / سلمان المؤشر / عمر السومة / دجانيني تافاريس

البدلاء / محمد الدوسري / أحمد الحربي / جهاد الحسين / محمد السهلي / حسين الشويش / عبدالله المقرن / فيصل دارسي / ماركو بيريز

📃| تشكيلة #رائد_التحدي اليوم الخميس أمام نادي #الاهلي



🏆 كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 م



🏟 مدينة الملك عبدالله الرياضية في #بريدة



بالتوفيق لرائدنا 😍#الرائد pic.twitter.com/zgSXdVUjsP — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 23, 2020

الرائد: يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من عزالدين دوخة / محمد العمري / عبدالله الفهد / إيزيكييل بالوميكي / محمد الشريمي / جلال داوودي / سلطان فرحان / أرنود دجوم / أحمد الزين / محمد فوزير / رائد الغامدي

تشكيل الفريقين:

و حقق الفريقين الفوز في آخر مبارياتهم، حيث كانت آخر مواجهات الرائد أمام الفيصلى فى مسابقة الدوري السعودى، والتى انتهت بفوزه بهدفٍ نظيف، بينما آخر مواجهات أهلي جدة كانت أمام الوحدة فى الدور ربع النهائى من مسابقة كأس الملك، وتمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

وتعد المنافسة قوية بين الفريقين في هذا اللقاء للتطور الذي يعيشه رائد التحدي، حيث يحتل المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتواجد في المركز الثالث فى جدول الدوري السعودي بفارق الأهداف فقط.