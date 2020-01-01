كم عدد بطولات الأهلي المصري طوال تاريخه؟

نادي الأهلي المصري صاحب تاريخ كبير، هو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، فكم عدد بطولاته طوال تاريخه الذي بدأ من 1907؟

يُعد الأهلي هو أكبر النوادي من ناحية الشعبية في مصر، حيث يمتلك قاعدة قد تصل إلى 50 مليون مواطن داخل البلاد، إلى جانب تمتعه بجماهيرية كبيرة على الصعيدين الإفريقي والعربي.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907 في العاصمة المصرية القاهرة، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر في مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

في كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا للغاية من الألقاب، إلى جانب احتضانه لعدد من أساطير اللعبة منذ الثلاثينات وحتى الآن.

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ولكن كم عدد الألقاب التي تحصل عليها الأهلي محليًا وإفريقيًا؟ في هذا التقرير نستعرض سويًا..

كم مرة فاز الأهلي بالدوري المصري؟

يعتبر الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، حيث حقق لقب البطولة في 41 مرة منذ انطلاق البطولة في أربعينيات القرن العشرين.

آخر لقب حققه المارد الأحمر كان في الموسم الماضي، 2018-2019، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، رغم تفوق الفارس الأبيض بفارق كبير في بداية الموسم.

وعلى مدار آخر 10 سنوات حقق الأهلي اللقب في 9 منهم، وتمكن الزمالك في موسم 2014-2015 من كسر تلك الهيمنة المطلقة.

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حقق الأهلي أيضًا لقب دوري منطقة القاهرة في 15 مرة في الفترة من 1924 وحتى 1958، مع تحقيق لقب الجمهورية العربية المتحدة (اتحاد مصر وسوريا) مرة واحدة عام 1961.

كم مرة فاز الأهلي بكأس مصر والكؤوس المحلية؟

تمكن الأهلي من تحقيق لقب كأس مصر في 36 مرة، ولعلها لم تكن البطولة المفضلة في السنوات الأخيرة، حيث في آخر 10 سنوات حققتها كتيبة حسام البدري أنذاك مرة واحدة على حساب المصري في 2017.

أما السوبر المحلي فقد حقق البطولة 10 مرات آخرها في 2015 وهو صاحب الرقم القياسي أيضًا، ولكنه خسر النسخة الأخيرة على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

وحقق الأهلي أيضًا كأس السلطان حسين في 7 مرات من 1923 وحتى 1938.

كم مرة فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

يحمل الأهلي الرقم القياسي على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا بتتويجه بها في 8 مناسبات، أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى إلى خزائن مدينة نصر.

وحقق الأهلي لقب كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، مع التتويج بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014 والكأس الأفروآسيوية مرة وحيدة عام 1988، وأخيرًا توِّج بالسوبر الإفريقي 6 مرات آخرها عام 2014.