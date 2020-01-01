وفاة نجم الأهلي السعودي السابق أمين دابو

الثعلب دخل في غيبوبة خلال الأيام الماضية

توفي ظهر اليوم الأربعاء، أمين دابو؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق، عن عمر يناهز الـ69 عامًا، بعد صراع مع المرض.

نجم الراقي السابق كان قد دخل في غيبوبة قبل أيام، ورقد بإحد مستشفيات مدينة جدة، إذ خرج نجله مطالبًا الجماهير بالدعاء له، لتدهور حالته الصحية، قبل أن يفارق عالمنا اليوم.

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الراحل صاحب الأصول السنغالية كان قد حقق العديد من الإنجازات مع الراقي، إذ انتقل له قادمًا من الإسماعيلي المصري، ليحصل بعدها على الجنسية السعودية، ويمثل الأخضر في المحافل.

وقبل أن يعتزل دابو عام 2002، حصد ثماني بطولات مع الأهلي سواء محلية أو قارية، بجانب تسجيله 250 هدفًا طوال مسيرته في الملاعب.