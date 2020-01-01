جناح الأهلي المطلوب في الاتحاد ... سلمان المؤشر جوكر الهجوم الممتع

نستعرض بعضًا من أرقام النجم السعودي سلمان المؤشر

تسعى إدارة النادي الأهلي جيدًا وجديًا لتجديد عقد نجم وسط الفريق المهاجم سلمان المؤشر، فيما أكدت الأخبار الأخيرة تقديم الاتحاد عرض قوي للفوز بخدماته في صفقة انتقال حر بدءًا من الموسم القادم.

تمسك الإدارة الأهلاوية باللاعب صاحب الـ31 عامًا لا يأتي من فراغ، بل لقدراته الفنية الممتازة وشخصيته القوية داخل الملعب وحضوره الدائم في مباريات الكبار قبل الصغار، بجانب قدرته اللعب في جميع مراكز الخط الأمامي سواء الجناح الأيمن أو الأيسر أو المهاجم المتحرك.

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المؤشر بدأ مسيرته الكروية مع فريق حراء وقد اختارته عيون مسؤولي الهلال لضمه لقطاع الشباب في النادي، ورغم صعوده للفريق الأول عام 2008 إلا أنه لم يُمنح أي فرصة للتواجد في قائمة الفريق ليرحل معارًا للقادسية في يناير 2011.

عاد المؤشر للهلال في يوليو 2011 لكنه لم يبق بين صفوفه سوى 6 أشهر ليرحل عن الفريق نهائيًا ويرتدي قميص الوحدة، وآنذاك قال المصري مختار مختار المدير الفني لفرسان مكة أن الهلال سيندم كثيرًا على تفريطه باللاعب صاحب القدرات الرائعة.

المؤشر تألق مع الوحدة في موسمه الأول، ولا يُنسى "هاتريك الأسيست" له أمام الحزم حين فاز فريقه بثمانية أهداف، لكن الفريق هبط في نهايته لدوري الدرجة الأولى ولعب معه اللاعب موسمًا واحدًا قبل أن تلتقط عيون الأهلي ليضمه الفريق صيف 2014.

المؤشر لعب مع الأهلي منذ موسم 2014-2015 115 مباراة في الدوري السعودي بدأ منهم 90، وقد أحرز 15 هدفًا وصنع 23.

اللاعب الدولي السعودي عاد من جديد وصنع 3 أهداف في مباراة واحدة، فعلها أولًا مع الوحدة كما أسلفنا، وعاد وكررها أمام الخليج في الجولة الثانية من موسم 2015-2016 حين فاز الأهلي برباعية.

لعب المؤشر هذا الموسم 15 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي منهم 11 أساسيًا، سجل هدف واحد فقط وصنع هدفين، وقد جاءت جل مبارياته في مركز الجناح الأيسر.

صنع المولود عام 1988 15 فرصة لزملائه اللاعبين، منهم 5 مؤكدة للتسجيل، لم يُستغل منهم سوى فرصتين.

يُعاب على المؤشر سوء تعامله مع الكرة داخل منطقة الجزاء، إذ سنحت له هذا الموسم 4 فرص مؤكدة للتسجيل لم يُحرز منها سوى هدف واحد وأضاع الثلاثة الأخرى، ولم تختلف نسبة استغلاله للفرص المؤكدة هذا الموسم كثيرًا عن رقمه العام مع الأهلي والذي لم يتخط الـ40%.

حاول المؤشر التسديد على المرمى في 21 محاولة هذا الموسم، نجح في 15 منهما وتصدى الدفاع لـ6، وقد سدد على المرمى 7 تسديدات وجاءت الثمانية الأخرى خارج المرمى.