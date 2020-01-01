خاص | تفاصيل عرض الاتحاد لخطف سلمان المؤشر من الأهلي

الأهلي خسر عبد الفتاح عسيري وقد يخسر لاعبًا آخر

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي تواصل مع سلمان المؤشر نجم وسط النادي الأهلي وقدم له عرضًا للانضمام لفريقه بدءًا من الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع فريقه.

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كانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن تواصل الاتحاد مع المؤشر خلال الأيام الأخيرة، وقد أفاد مصدرنا الخاص أن الكعكي الذي يُعد شريكًا للمؤشر في أحد المشاريع التجارية الموجود في مكة قدم له عرضًا يتضمن توقيعه على عقد يمتد لثلاث سنوات مقابل حصوله على 5.5 مليون ريال سعودي في الموسم تشمل الرواتب ومقدم العقد بجانب فيلا وسيارة فخمة.